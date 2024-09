Francia, Ben Yedder arrestato e accusato di violenza, è la seconda volta

La carriera di Wissam Ben Yedder rischia di interrompersi anticipatamente a causa dei guai giudiziari che lo hanno coinvolto. L'attaccante francese, che per 5 anni ha fatto le fortune del Monaco segnando oltre 100 reti e diventando il secondo miglior marcatore nella storia del club, è attualmente svincolato. A 34 anni appena compiuti, il franco-tunisino vanta ancora un'ottima forma, come confermato dai 20 gol segnati in 34 presenze nell'ultima stagione. Nonostante i numeri, Ben Yedder potrebbe non tornare più in campo causa delle pesanti accuse a suo carico.

Le accuse e il processo

Già indagato per stupro per un'accusa rivoltagli nell'estate del 2023, il calciatore è stato coinvolto in un'altra vicenda giudiziaria. Secondo quanto riportato da L'Equipe, Ben Yedder avrebbe infatti trascorso l'ultimo fine settimana in custodia cautelare a causa di una nuova denuncia per violenza sessuale. La ricostruzione dei fatti del giornale francese colloca l'evento nella notte tra venerdì e sabato. La denunciante ha raccontato di essere stata aggredita dal calciatore che, dopo averla fatta salire sulla sua macchina, avrebbe provato ad abusare di lei. Nonostante i rifiuti Ben Yedder avrebbe continuato a insistere finendo per essere arrestato in stato d'ebrezza alle 3 di notte. Adesso Ben Yedder ha un obbligo di comparizione per il 15 ottobre, data in cui dovrà difendersi dalle accuse.