Ligue 1, De Zerbi vince ancora: Marsiglia-Nizza 2-0. Tris del Psg al Brest

Vola il Marsiglia di Roberto De Zerbi che, nella quarta giornata di Ligue 1 , festeggia la seconda vittoria di fila, terza in quattro partite, regolando con un secco 2-0 il Nizza di Haise . Gol di Mupay al 40' e di Luis Enrique al 53'. Unica nota stonata, l'espulsione per somma di ammonizioni di Cornelius al 74'.

Tris del Monaco

Quota 10 punti per il Marsiglia, quota 10 punti per il Monaco, che ha vinto 3-0 in trasferta contro l'Auxerre. Kehrer all'8', Venederson al 25' e l'ex Juve Zakaria all'89' hanno fatto scorrere i titoli di coda su un match senza storia.

Psg capolista

A chiudere il quadro delle gare in programma oggi, sabato 14 settembre, Psg-Brest. Ospiti in vantaggio con Del Castillo su rigore al 29', pari di Dembélé al 42'. Nella ripresa uno-due micidiale e risolutivo: al 73' gol di Fabian Ruiz, al 74' doppietta di Dembelé. Il Psg si conferma capolista a punteggio pieno.