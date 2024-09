Ligue 1 pazza di De Zerbi: l'incredibile frase dell'allenatore avversario

Ligue 1, De Zerbi elogiato dall'allenatore sconfitto

Dopo la sconfitta per 2-0 al Velodrome, il tecnico dei rossoneri è intervenuto così in conferenza: "Non possiamo essere soddisfatti dell'andamento della partita e anche per i giocatori è frustrante. Lo è per me ma soprattutto per loro: hanno giocato una partita abbastanza buona, anche se sappiamo che non siamo al 100%. Il Marsiglia è stato superiore. L'arrivo di De Zerbi fa bene alla Ligue 1".