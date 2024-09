Rabiot al Marsiglia, i tifosi del Psg scatenati: "Ci ha tradito!"

Rabiot al Marsiglia , tifosi del Psg sono delusi e pronti a riservargli un benvenuto non propriamente caloroso al Parco dei Principi. Come riportato da RMC Sport, dopo aver appreso la notizia del trasferimento del loro ex giocatore agli acerrimi rivali sportivi, i supporter parigini non hanno nascosto il proprio disappunto: “Già quando ha lasciato Parigi, lo ha fatto non lasciandosi bene col club. Stamattina alla radio ho sentito che va all'OM. Perde altri punti”, ha commentato sui social un primo sostenitore del Paris.

I tifosi del Psg contro Rabiot: "Che delusione vederlo andare all'OM"

"Avrebbe potuto benissimo scegliere un altro club. È comunque una piccola provocazione. Ha deciso di tornare in Ligue 1, perché al Marsiglia? A quanto pare aveva delle altre richieste, poteva andare altrove", ha aggiunto un altro fan del PSG. Centiaia i messaggi. Che chi ha sottolineato: “Avrà cambiato idea. È strano che abbia scelto di andare dai nostri rivali. Per i tifosi che hanno un grande legame con lui è un tradimento. Non me lo aspettavo assolutamente! Un altro club francese sì, ma non il Marsiglia"; che ha scritto: "Resto grato perché ha dato molto al club, ma è originario di Parigi e andare al Marsiglia è deludente". Il prossimo 16 marzo è già segnato in rosso sul calendario: è la data del Psg-OM al Parco dei Principi: "Non sarà ricevuto con fiori. Sarà fischiato, fischiato, questo è certo".