Ligue 1, il Nizza esagera: 8-0 al Saint-Etienne! Segna l'ex Napoli Ndombele

NIZZA (FRANCIA) - Clamorosa goleada del Nizza nell'anticipo del venerdì di Ligue 1: all'Allianz Riviera, nel match valido per la quinta giornata della massima serie francese, i rossoneri allenati da Haise travolgono il neopromosso Saint-Etienne, nobile decadute del calcio d'Oltralpe, con un perentorio 8-0. Un risultato a dir poco incredibile, maturato in un primo tempo a senso unico: apre l'autorete di Batubinsika al 4' e raddoppia l'ex Napoli Ndombele, al primo gol con le aquile della Costa Azzurra, al 7', e in campo per tutti i 90'. Segnano anche Moukoko (doppietta al 26' e 39'), Cho (24') e Guessand (36') che fissano il punteggio sul 6-0 al termine del primo tempo. Nella ripresa arrivano anche le reti di Diop (75') e il rigore trasformato da Rosario all'86' per il pirotecnico 8-0 finale. Dopo il ko con il Marsiglia, il Nizza si rilancia e manda un messaggio alla Lazio, prossima avversaria in Europa League all'Olimpico.