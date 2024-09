Ligue 1, il Psg frena: solo un pareggio con il Reims

La 5ª giornata di Ligue 1 vede il primo passo falso del Psg, che dopo quattro vittorie consecutive si ferma sull'1-1 in casa del Reims. Sbloccano i padroni di casa con Nakamura, Dembelé ristabilisce la parità ma la squadra di Luis Enrique non riesce a completare la rimonta. Psg ancora primo con 13 punti, ma il Marsiglia ha la chance per raggiungerlo in classifica con una vittoria.