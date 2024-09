Ligue 1: De Zerbi e Rabiot ko a Strasburgo, il Marsiglia scivola a -3 da Psg e Monaco

STRASBURGO (FRANCIA) - Primo ko in Ligue 1 e vetta ora lontana tre punti per il Marsiglia di Roberto De Zerbi , che nel posticipo della 6ª giornata viene battuto 1-0 a Strasburgo e perde così terreno da Psg e Monaco (ora appaiati al primo posto). Tante occasioni per i padroni di casa nel primo tempo ma il match si sblocca solo al 40' con Moreira, che con una conclusione di sinistro supera Rulli . Lo Strasburgo manca poi il colpo di ko con Emegha, ipnotizzato da Rulli all'inizio di una ripresa in cui il Marsiglia è costretto a inseguire e vede Petrovic salvare con una prodezza su Greenwood (55'). Il il portiere di casa si ripete poi su Maupay (64'), gettato poco prima nella mischia da De Zerbi come l'ex juventino Rabiot (al debutto e dentro al 62' al posto di Ismael Koné) , mentre Greenwood si rende ancora pericoloso sfiorando il palo (69'). Lo Strasburgo regge e alla fine festeggia l'1-0, mentre il Marsiglia perde la chance di restare al comando.

Lione e Reims corsari, pari per il Nantes

Successo esterno del Lione che vince in rimonta sul campo del Tolosa, 2-1 il finale, e si porta a quota 7 in classifica. I padroni di casa sbloccano il punteggio al 14' con il gol di Gboho ma al 28' una sfortunata autorete di Nicolaisen ristabilisce la parità. Nella ripresa il match si mantiene in equilibrio fino al 94' quando Fofana segna il gol che vale i tre punti per i 'Gones' di mister Sage. Vittoria in trasferta anche per il Reims, che si impone 3-1 sul campo dell'Angers, mentre termina in parità (2-2) il match tra il Nantes e Saint-Etienne.

