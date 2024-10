Luis Enrique, il discorso a Mbappé è virale: cosa c'entra Michael Jordan

Ormai il Paris Saint-Germain per Mbappé è solo un pezzo del suo passato ( e anche una vicenda legale ), ora c'è solo il Real Madrid . Ma la Movistar vuole far fare un tuffo nel passato al francese, e non solo, con un episodio della docuserie su Luis Enrique. L'emittente spagnola ha pubblicato un anteprima del secondo episodio dove si vede l'allenatore in un colloquio individuale con Mbappé.

Luis Enrique e Mbappé, il discorso prima di Barcellona-PSG

Nel video si vede l'allenatore ex Roma che analizza la partita d'andata dei quarti di finale della scorsa Champions League persa in casa per 3-2 contro il Barcellona. Queste le parole di Luis Enrique: "Ho letto che ti piace Michael Jordan. Michael Jordan prendeva tutti i suoi compagni per le p***e e iniziava a difendere come un figlio di p*****a… Devi dare l'esempio! Prima come persona e poi come giocatore, andare a pressare. Avrai Cubarsí, sarai tu a marcare Cubarsí e Ter Stegen, e passerai l'intera partita a fare pressione su Cubarsí affinché non avanzi e a fare pressione su Ter Stegen perché giochi velocemente. Perché? Per essere un leader, perché tu pensi di dover fare gol per noi. Certo, perché sei un fenomeno, un top player a livello mondiale, senza dubbio, ma a me non importa".

"Quando attacchi so che sei Dio"

Luis Enrique continua: "Un vero leader è quello, quando non puoi aiutarci con i gol ci aiuti in tutto nella fase difensiva. Questo è quello che voglio che tu faccia come leader qui nei due mesi che ti restano. Voglio che tu esca da qui dalla porta principale, ma devi guadagnartelo. E devi guadagnartelo non quando attacchi. Quando attacchi so che sei Dio, non c'è nessuno come te, lo so. Ma il giorno in cui non riesci ad attaccare, devi essere il miglior giocatore della storia in difesa. Quello è un leader, quello è Michael Jordan! Ti è chiaro?".