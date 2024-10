Ligue 1: l'Angers ferma il Marsiglia di De Zerbi, pareggio al Velodrome

Marsiglia-Angers, due espulsioni e due gol al Velodrome

A iniziare il valzer dei rossi è stato il terzino dell'Angers Ralisoa per un brutto fallo ai danni di Garcia: espulsione decretata dopo l'on field review. Ma passano appena quattro minuti e il Marsiglia vanifica la superiorità in campo con l'espulsione per doppia ammonizione di Maupay. Nel secondo tempo arrivano i gol. Prima al 61' quello di Lowe che porta in vantaggio la squadra di De Zerbi. Ma tre minuti dopo il risultato torna subito in parità grazie alla rete di El Melali. Prosegue il trend senza vittorie del Marsiglia dopo la sconfitta nella scorsa giornata contro lo Strasburgo. Angers che rimane all'ultimo posto con due punti.