Ligue 1, il Monaco passa anche a Rennes e torna in vetta

Dopo l'1-1 tra Marsiglia e Angers che ha aperto il programma della 7ª giornata di Ligue 1 , altri tre anticipi sono andati in scena oggi (sabato 5 ottobre). Spicca il successo corsaro del Monaco , che passa sull'ostico campo del Rennes per 2-1; accade tutto nel primo tempo, con il botta e risposta tra Kehrer , che porta avanti i monegaschi, e Blas , che pareggia per i padroni di casa, prima del nuovo vantaggio per gli ospiti, stavolta firmato da Balogun . Un gol che risulterà decisivo e che regala alla squadra di Hutter il primato in classifica, aspettando il match del Psg a Nizza.

Rimonta Lilla, Davitashvili trascina il St. Etienne

Vittoria in rimonta per il Lilla, che fatica per avere ragione del Tolosa. Brutto primo tempo per la squadra di Genesio, che va al riposo sotto di un gol per effetto della rete di Aboukhlal. Nella ripresa la reazione dei padroni di casa, che pareggiano con Angel Gomes e ribaltano il risultato con Bakker.

Successo casalingo infine per il St. Etienne trascinato da Davitashvili: prima di oggi mai a segno con la nuova maglia, l'attaccante georgiano ex Bordeaux si sblocca e con una tripletta (15', 54' e 86') affonda l'Auxerre (inutile la rete di Bair al 74'), che viene così scavalcato in classifica ed è ora a -1 dai 'Verts'.

