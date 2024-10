Ligue 1, delude il Psg: pari con il Nizza, Monaco solo in vetta

NIZZA (FRANCIA) - Delude il Paris Saint-Germain. Nel posticipo che chiude il programma della 7ª giornata di Ligue 1, i campioni in carica non vanno oltre l'1-1 sul campo del Nizza dopo la pesante sconfitta in Champions League contro l'Arsenal. All'Allianz Riviera i padroni di casa passano in vantaggio al 39' con Abdi ma si fanno raggiungere nella ripresa, al 52': il gol di Nuno Mendes, su assist di Dembélé, salva Luis Enrique ora secondo in classifica a 17 punti e a -2 in classifica dal Monaco, capolista solitaria dopo il successo esterno a Rennes.