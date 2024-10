Marsiglia, goleada e vittoria per De Zerbi. Lione a valanga, frena il Nizza

Domenica di calcio ricca di gol e spettacolo anche in Ligue 1 , dove la giornata si è aperta con la roboante vittoria esterna del Lione sul campo del Le Havre. Successo interno per l' Auxerre , che ha liquidato la pratica Reims, mentre il Nizza non è riuscito ad andare oltre il pari in casa del Nantes. Ha prevalso il segno "x" anche tra Tolosa e Angers. Dominio Marsiglia a Montpellier.

Lione a valanga, Nizza fermato dal Nantes. Vince anche l'Auxerre

Terza vittoria consecutiva per l'Olympique Lione, che rifila un poker al Le Havre e conferma quanto di buono fatto all'alba della sosta per le nazionali. Abner mette le cose in discesa nella prima frazione, prima di lasciare spazio alle reti realizzate da Fofana, Lacazette e e Benrahma nella ripresa. 0-4 il finale. Bene anche l'Auxerre di Pelissier, che batte tra le mura amiche il Reims, pur fallendo un calcio di rigore con Jubal: la decidono i gol di Diamonde, nei primi 45 minuti, e Traoré, bravo a finalizzare l'assist di Mensah a metà secondo tempo. Allo scadere, è Nakamura a rendere soltanto meno pesante il passivo per gli ospiti. Allo Stade de la Beaujoire, invece, botta e risposta tra Nantes e Nizza, dopo un avvio piuttosto soporifero: Guessand replica ad Abline e regala un punto prezioso ai rossoneri. Finisce in parità anche Tolosa-Angers, in virtù delle marcature messe a referto da Niane e King.

Goleada del Marsiglia di De Zerbi: a segno anche Greenwood

Goleada del Marsiglia di Roberto De Zerbi, che torna a vincere in casa del Montpellier, archiviando la pratica già nel primo tempo. Allo Stade de la Mosson, i biancazzurri trovano la via della rete dopo pochi secondi, sull'asse Rowe-Wahi. Gara indirizzata e OM che punisce i padroni di casa con un uno-due micidiale a due passi dall'intervallo: al 36' è Harit a centrare il bersaglio grosso, per poi lasciare la scena all'ex Tottenham Hojbjerg, che cala il tris e fa esplodere il settore ospiti. Nella ripresa, il Marsiglia dilaga con Greenwood e Luis Henrique, lanciando un segnale al campionato e al tandem Psg-Monaco.