Ligue 1, Fofana gela il Lille nel finale: 1-1 con il Lione. Crolla il Monaco

LILLE (FRANCIA) - Pareggio beffa per il Lille nell'anticipo della decima giornata di Ligue 1. La squadra di Genesio non va oltre l'1-1 casalingo con il Lione: allo stadio Pierre-Mauroy i padroni di casa sbloccano il match al 17' grazie al solito David, autore del settimo gol stagionale in campionato. Nella ripresa il Lille spreca diverse occasioni per il raddoppio e, al 91', subisce la rete del pareggio del Lione firmata Fofana, su assist dell'ex Roma Maitland-Niles (8 presenze in giallorosso nella stagione 2021/22, quella del trionfo in Conference League). Il pareggio consente al Lille, prossimo avversario della Juve in Champions League (martedì 5 novembre alle ore 21 in Francia) di salire al terzo posto solitario in classifica a quota 18 punti, a +3 sul Lione ora a 15.