Ligue 1, il Psg vola a +6 sul Monaco: Dembélé affonda il Lens

PARIGI (Francia) - Successo di misura del Paris Saint-Germain, che consolida il primo posto in classifica, superando per 1-0 il Lens nella 10ª giornata della Ligue 1. La formazione di Luis Enrique (che oggi lasciato a riposo Donnarumma, dando spazio al 25enne portiere russo Safonov) allunga a +6 sul Monaco, battuto ieri in casa dall'Angers, grazie a un gol di Dembélé al 4': l'ex attaccante del Barcellona colpisce di destro, da posizione ravvicinata, su assist di Barcola. Nella ripresa il Lens resta in dieci uomini per l'espulsione al 59' di Khusanov, punito con l'aiuto del Var per un fallaccio su Hakimi. La squadra parigina conquista i tre punti, ma sciupa molto sotto porta. Il Psg è ancora imbattuto in campionato, seconda sconfitta di fila, invece, per il Lens di Nzola, ex attaccante di Fiorentina e Spezia.