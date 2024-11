Ligue 1, il Monaco vince e il Psg risponde: battuti Strasburgo e Angers

Paris Saint Germain travolgente: 4-2 in casa dell'Angers , quarta vittoria consecutiva. Tutto (o quasi) nel primo tempo: doppietta in tre minuti di Lee Kang-In (17' e 20'), doppietta di Barcola al 31' e 47'. Di Lepaul al 91' e Biumla al 97' i gol della bandiera.

Il Monaco supera lo Strasburgo in trasferta, il Lens batte il Nantes in rimonta

Il Paris si conferma a +6 dal Monaco secondo, che ha espugnato il campo dello Strasburgo in rimonta: dopo il gol dei padroni di casa con Doué (29'), i monegaschi hanno ribaltato il risultato e vinto 3-1 grazie alla doppietta di Ben Seghir (79', 89') e alla rete messa a segno da Ilenikhena (91'). Cinque gol in Lens-Nantes: Frankowski ha portato in vantaggio i padroni di casa al 21', Simon ha pareggiato su rigore al 36'. Finale al cardiopalma: Cozza ha firmato il momentaneo 2-1 per gli ospiti, ripresi e ribaltati da Ojediran (86') e Thomasson (90'). La partita era stata interrotta al 12' quando tifosi locali hanno inondato il campo di gioco di palline da tennis per contestare la direzione della Ligue 1.