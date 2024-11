Incredibile, Lens-Nantes interrotta per lancio di palline da tennis: il motivo della protesta

Dalla Bundesliga alla Ligue 1: torna il lancio delle palline da tennis in campo. Se in Germania l'escamotage era stato utilizzato per protestare contro l'iniziativa che permetteva ai club di incorporare capitali privati, in Francia è stato rispolverare contro la dirigenza del massimo campionato francese e ha determinato la sospensione di Lens-Nantes, al 12'. “La sua gestione fa infuriare la folla. Grazie LFP"; “Aumento salariale dei dirigenti”; “Programmazione delle partite”; “Punizioni collettive”; “Commissione disciplinare”; “Gestione dei diritti televisivi”, sono alcuni degli striscioni comparsi di pari passo alla necessità di fermare la partita per ripulire il rettangolo di gioco.