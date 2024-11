Ligue 1, Bakker non basta al Lille: il Nizza pareggia nel recupero

NIZZA (FRANCIA) - Gol, emozioni e spettacolo, nel 2-2 tra Nizza e Lille, valevole per l'undicesima giornata della Ligue 1- I padroni di casa raggiungono il pari in pieno recupero, grazie ad una rete di Louchet al 96'. Ospiti due volte in vantaggio: prima con Fernandez al 17' (raggiunto da Dio), poi con l'ex atalantino Bakker. In pieno recupero la rete del definitivo 2-2.