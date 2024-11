Sampaoli torna in panchina: è il nuovo allenatore del Rennes. Contratto fino al 2026

Torna in panchina Jorge Sampaoli . L'ex allenatore di Marsiglia, Siviglia , oltre che commissario tecnico di Cile e Argentina , ha firmato con il Rennes un contratto fino al 2026. Per lui si tratta della prima esperienza dopo la rottura con il Flamengo avvenuta nel 2023.

Sampaoli riparte dal Rennes

Attualmente il Rennes si trova al tredicesimo posto in Ligue1 con appena 11 punti conquistati in altrettante partite, uno appena in più rispetto alla zona retrocessione. Così il club ha deciso di esonerare Julien Stephane e mettere sotto contratto Sampaoli. Il presidente esecutivo e direttore generale del club, Arnaud Pouille, ha dichiarato: "Siamo tutti molto felici che Jorge si unisca a noi poiché è un allenatore riconosciuto sulla scena internazionale per il suo professionismo e il suo umanesimo".