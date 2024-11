Violenza sessuale e guida in stato di ebrezza: Ben Yedder condannato a due anni di carcere

Wissam Ben Yedder , ex capitano del Monaco (oggi svincolato) e attaccante della Nazionale francese , è stato condannato dal tribunale penale di Nizza a due anni di reclusione con la condizionale e a una multa di 5.000 euro per guida in stato di ebbrezza e violenza sessuale su una giovane di 23 anni.

Ben Yedder condannato a due anni di carcere per violenza sessuale

L'accaduto risale alla notte tra il 6 e il 7 settembre scorso, come riportato da L'Equipe. La sentenza prevede anche la sospensione della patente per sei mesi e l’obbligo di risarcimento e assistenza per la vittima. Nella precedente udienza di ottobre, Ben Yedder aveva ammesso le violazioni stradali, affermando però di non ricordare gli episodi di violenza sessuale. L'accusa aveva richiesto due anni e mezzo di carcere, con 18 mesi di pena sospesa.