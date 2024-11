Ligue 1, tris Psg al Tolosa. Il Monaco resta in scia

PARIGI (FRANCIA) - Tutto facile per il Paris Saint-Germain nel secondo anticipo della 12esima giornata di Ligue 1. La squadra di Luis Enrique ha infatti regolato con un netto 3-0 il Tolosa. Campioni di Francia avanti al 35' con Neves, nella ripresa gol di Beraldo (84') e Vitinha (91'). Nel Psg, dopo le critiche degli ultimi tempi ed il virus intestinale che ne aveva causato l'assenza in azzurro, Gigio Donnarumma è finito nuovamente in panchina. In porta, quindi, Luis Enrique ha preferito schierare il russo Safonov. Tre punti importanti per la formazione capitolina che sale così a 32 punti; il Tolosa resta invece fermo a 15.