Ligue 1, il Marsiglia piega il Monaco e lo aggancia al secondo posto

MARSIGLIA (FRANCIA) - Nel posticipo della 13ª giornata di Ligue 1 , al Velodrome di Marsiglia è festa grande per l'Olympique di De Zerbi , che supera 2-1 il Monaco e lo aggancia al secondo posto in classifica, a -7 dal Psg capolista. Successo che arriva in rimonta con Luis Henrique ed il rigore trasformato nel finale da Greenwood che ribaltano il risultato dopo la rete nel primo tempo di Golovin.

Frenata Lille, poker Lione

La domenica si era aperta con la frenata del Lille, rimontato per due volte dal fanalino di coda Montpellier, che ridotto in dieci trova il 2-2 al 93' con Nordin. Si avvicina allora al quarto posto il Lione, che travolge 4-1 il Nizza con la tripletta di Lacazette e la rete dell'ex romanista Veretout. Successi anche per il Tolosa, che supera 2-0 l'Auxerre, e per l'Angers, che passa di misura sul campo del Le Havre.

