De Zerbi avverte i giocatori: "Niente valigie, le brucio nello spogliatoio..."

Prima della pausa natalizia, il Marsiglia entra in un rush di partite importanti per mantenere il passo del Psg. La squadra di De Zerbi è al secondo posto in classifica, insieme a Lilla e Monaco, a -6 dai parigini. L'allenatore in conferenza, non nuovo a sfoghi del genere, ha ribadito che nessuno penserà alle vacanze prima della pausa.