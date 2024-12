Psg, solo 0-0 in casa dell'Auxerre: doppietta di David, accorcia il Lilla

Secondo pareggio consecutivo in Ligue 1 per la capolista Psg: dopo l'1-1 casalingo contro il Nantes, gli uomini di Luis Enrique non vanno oltre lo 0-0 in casa dell'Auxerre. Al 28' annullato un gol a Fabian Ruiz dopo un check al Var. Al 69' traversa colpita da Vitinha. Battendo il Saint-Étienne in trasferta, il Marsiglia di Roberto De Zerbi potrebbe rifarsi sotto issandosi a -5 dai parigini.