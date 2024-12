Ligue 1, Il Monaco batte il Tolosa. Successo in trasferta per il Lione

Ligue 1, risultati e marcatori del campionato francese

La squadra di Hutter si accende nel secondo tempo e conquista tre punti preziosi grazie ai gol di Singo ed Embolo. Ora i monegaschi sono a -5 dalla capolista guidata da Luis Enrique. In serata vince anche il Nizza che si porta in zona Europa al sesto posto. Successo conquistato contro il Le Havre per 2-1: Laborde la sblocca su rigore, raddoppia Bouanani e nel recupero Lloris segna il gol della bandiera. Quadro che si chiude con la vittoria del Lione in trasferta contro l'Angers per 3-0. Nel primo tempo Tagliafico stappa la gara, nella ripresa Cherki e Mikautadze firmano il tris che porta la squadra alle soglie della Champions League al quinto posto.