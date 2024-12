Rabiot lancia De Zerbi: il Marsiglia vince a St. Etienne, il Psg è a -5

Il Marsiglia di De Zerbi continua a rosicchiare punti alla capolista Psg: nelle ultime due giornate il gap si è ridotto da nove a cinque punti. Approfittando dello 0-0 in casa dell'Auxerre, l'OM ha ridotto le distanze andando a vincere 2-0 in casa del St. Etienne: sulla seconda vittoria di fila c'è il marchio di Rabiot, l'ex Juve è andato in gol al 17'. Raddoppio di Greenwod al 65': rigore sbagliato e tap-in vincente. Nelle battute finali breve interruzione a causa della fitta nebbia causata da un lancio di fumogeni.