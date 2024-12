TOLOSA (FRANCIA) - La 15ª giornata di Ligue 1 si è aperta con la vittoria del Tolosa sul St. Etienne per 2-1. Sblocca per gli ospiti Stassin, con risposta dopo pochi minuti Babicka. Nel finale arriva il gol decisivo di Aboukhlal che regala i tre punti al Tolosa, ora ottavo con 15 punti, mentre il St. Etienne rimane in zona retrocessione con 13 punti.