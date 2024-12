Ligue 1, Psg in fuga: batte il Lione e guadagna su tutte le inseguitrici

Il Psg ha battuto 3-1 il Lione e ha approfittato dei pareggi di Marsiglia (1-1 casalingo con il Lilla ) e Monaco (0-0 in trasferta contro il Reims ). Gli uomini di Luis Enrique sono saliti a +7 sulle prime due dirette inseguitrici nella classifica della Ligue 1 . Al Parco dei Principi gol di Dembele all'8' e Vitinha al 14' su calcio di rigore. Buona solo per accorciare le momentaneamente le distanze la rete di Mikautadze al 40'. Gonçalo Ramos ha chiuso i conti all'88'.

Pari con gol tra Montpellier e Nizza, tris Strasburgo a Le Havre

La domenica delle gare per la quindicesima giornata del massimo campionato francese era iniziata con il 2-2 tra Montpellier e Nizza: gol di Laborde, Chotard e Bouanani nel primo tempo, di Sainte-Luce nella ripresa. A seguire il poker rifilato dal Brest al Nantes: Doumbia, Chardonnet, Augusto (2-1) e doppietta di Sima. Diarra, Nanasi e Andrey Santos hanno firmato il 3-0 dello Strasburgo in casa del Le Havre. Gronbaek e Assignon i marcatori in Rennes-Angers 2-0.