Benatia, nuovo prestigioso ruolo nel Marsiglia: la nota del club francese

MARSIGLIA (FRANCIA) - Nuovo prestigioso ruolo per Medhi Benatia, ex difensore della Roma che continua a scalare l'organigramma dirigenziale dell' Olympique Marsiglia .

Benatia nuovo direttore sportivo: la nota del Marsiglia

Arrivato nel novembre 2023 come consigliere sportivo del presidente Pablo Longoria, l'ex difensore centrale dei giallorossi ma anche di Udinese e Juventus, formatosi all'OM, è diventato ufficialmente il nuovo direttore sportivo del club francese, guidato in panchina dall'italiano Roberto De Zerbi. "Dopo aver lavorato come consulente sportivo dal novembre 2023, Medhi Benatia continua l'avventura in un club che gli sta a cuore insieme al presidente Pablo Longoria, all'origine del suo ritorno all'OM - ha fatto sapere il Marsiglia in una nota -. Pienamente coinvolto con il presidente nel lancio dell'ambizioso progetto sportivo a lungo termine e nel mercato di mercato realizzato la scorsa estate, Medhi Benatia viene così nominato direttore sportivo del club".