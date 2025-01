Ligue 1,  il Psg batte il Saint-Etienne e aspetta Kvaratskhelia: Dembélé show

PARIGI (FRANCIA) - Si chiude con la vittoria del Psg la 17ª giornata della Ligue 1 . In attesa dell'approdo a Parigi di Kvaratskhelia , la squadra di Luis Enrique batte 2-0 il Saint-Etienne , raggiunge quota 43 punti e si riporta a +7 dal Marsiglia di De Zerbi , prima inseguitrice. Vittorie importanti in trasferta anche per Lens , Strasburgo e Angers .

Dembélé show: il Psg supera il Saint-Etienne

Terza vittoria consecutiva in campionato per i campioni di Francia che, reduci dal trionfo in Supercoppa, liquidano 2-1 il Saint-Etienne. Al Parco dei Principi, la capolista ipoteca il successo già nel primo tempo: show di Dembélé, autore di una doppietta, al 13' e al 23' (su calcio di rigore). Nella ripresa però gli ospiti riaprono a sorpresa il match con la rete di Davitashvili al 64'. Il Psg gestisce il gol di vantaggio senza troppi patemi e conquista tre preziosi punti che consolidano il primato in classifica.

Lepaul trascina l'Angers, colpo Strasburgo

Successo esterno dell'Angers che vince 3-1 sul campo del Montpellier, ultimo in classifica a 9 punti: decisiva la doppietta di Lepaul (30' e 69') inframmezzata dal momentaneo pari dei padroni di casa con il calcio di rigore trasformato da Savanier (61'). Nel finale i bianconeri calano anche il tris con il gol di Ferhat (99'): un risultato importante che permette alla formazione di mister Dujeux di salire a 19 punti. A quota 22 c'è invece lo Strasburgo, corsaro sul campo del Tolosa. Il 2-1 degli ospiti porta la firma di Emegha (doppietta al 14' e 26'). A nulla serve, per i padroni di casa, l'autogol di Doukoure al 35'.

Lens corsaro a Le Havre: decisivo Machado

La domenica del campionato francese si era aperta con la sesta sconfitta consecutiva (Coppa di Francia compresa) del Le Havre, che affonda sempre più nelle sabbie mobili del penultimo posto dopo il ko interno per 2-1 con il Lens. I padroni di casa si illudono con il gol di André Ayew all'8' prima della rimonta del Lens, griffata dalle reti dell'esordiente Koyalipou, appena arrivato dal Cska Sofia, al 28' e di Machado al 77', poco dopo l'ingresso in campo di Nzola, ex attaccante di Fiorentina e Spezia.

