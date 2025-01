Ligue 1, Diakité lancia il Lilla al terzo posto. Crollo Monaco

Ligue 1, i risultati

Al-Tamari condanna il Monaco

Clamoroso ko esterno del Monaco che cade 2-1 sul campo del Montpellier. La squadra di Hutter passa in vantaggio al 32' con l'ex Psg Kehrer per poi subire la rimonta dei padroni di casa: decisiva la doppietta di Al-Tamari al 55' e 82'. Tre punti d'oro per il Montpellier che sale così a quota 12 punti e aggancia il Le Havre in ultima posizione. Brusco stop invece per la formazione monegasca che resta inchiodata a 31 punti.

Montpellier-Monaco 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

Diakité lancia il Lilla al terzo posto

Chi approfitta del ko esterno del Monaco è il Lilla. La formazione di Genesio batte 2-1 in rimonta il Nizza e sale al terzo posto, a 32 punti, a +1 sui monegaschi e a +2 sulle aquile rossonere. Al vantaggio ospite firmato Diop (29') rispondono, nella ripresa, Haraldsson (48') e Diakité (63') che mandano in estasi lo Stade Pierre-Mauroy.

Lilla-Nizza 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

Ligue 1, la classifica