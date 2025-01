Il Psg saluta Kvaratskhelia con una vittoria: rimonta a Lens con Fabian Ruiz e Barcola

LENS (FRANCIA) - Dopo aver evitato una figuraccia in Coppa di Francia e in attesa di schierare la nuova stella Kvaratskhelia , appena strappata a suon di milioni al Napoli e presentata con tutti gli onori, il Paris Saint-Germain è andato a vincere sul campo del Lens (1-2) nella sfida valida per la 18ª giornata della Ligue 1, allungando momentaneamente in vetta sul Marsiglia di Roberto De Zerbi.

Ligue 1: la classifica aggiornata

Un successo (il quarto consecutivo in campionato) conquistato in rimonta dalla squadra di Luis Enrique. Ad aprire le danze è stato infatti Nzola, ex attaccante di Spezia e Fiorentina che al 36' ha superato il portiere dei parigini Donnarumma. Nella ripresa però il Psg ha trovato il pari con Fabian Ruiz (59'), ex Napoli proprio come il georgiano Kvaratskhelia, bravo a sfruttare l'assist di Barcola che nel finale (86') ha firmato poi il definito sorpasso.

