Domenech, incredibile gaffe su De Zerbi: lo confonde con un altro allenatore

Domenech: "Ho battuto il mio record di retweet"

Domenech ha scritto: "Rennes battuto ancora in casa dal Brest, Il progetto De Zerbi non decolla. Quando tornerà Stéphan?". Peccato che, come noto, De Zerbi alleni il Marsiglia mentre sulla panchina del Rennes c'è il brasiliano Sampaoli. Una volta preso atto dell'errore, Domenech ha fatto ammenda: "È vero, ho mescolato gli allenatori. Fantastico, ho battuto il mio record di retweet grazie a un errore nel nome dell'allenatore". Domenech ha poi concluso: "Avete visto come diffondere informazioni false ha più impatto che dire la verità".