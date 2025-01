Ligue 1, il Marsiglia perde il derby con il Nizza: De Zerbi a -10 dal Psg

NIZZA (FRANCIA) - Il Psg guadagna punti anche quando non vince. Dopo il mezzo passo falso in casa con il Reims, nonostante uno Kvara subito protagonista, la capolista allunga a +10 sul Marsiglia di De Zerbi, che, nel posticipo della 19ª giornata di Ligue 1, perde nettamente il derby costiero con il Nizza, che invece scavalca il Lille e sale al quarto posto in classifica. All'Allianz Riviera, i padroni di casa colpiscono subito con Guessand, che sblocca il risultato al 7', e raddoppiano praticamente allo stesso minuto della ripresa, al 51', con Cho.