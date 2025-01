Ryan: "Ecco perché ho lasciato la Roma"

Ryan: "Volevo venire al Lens. Ecco perché ho lasciato la Roma"

Nel corso di un'intervista concessa al portale francese lensois.com, Mathew Ryan ha raccontato i mesi trascorsi con i colori della Roma, sempre alle spalle di Mile Svilar: "Quando non giochi regolarmente, fa davvero male - ha ammesso l'australiano -. In quei momenti, dici a te stesso che non darai per scontata la prossima opportunità di giocare. Volevo venire qui, cogliere l’occasione e godermi di nuovo il campo. Farò quello che posso per aiutare la squadra. Sono davvero contento della vittoria e di aver mantenuto la porta inviolata - ha detto nel dopo gara di Lens-Angers, terminata sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa -. Questo è lo scenario migliore". Ryan, di fatto, si era stancato di vestire i panni di dodicesimo in giallorosso: "Ovviamente è per questo che ho scelto di lasciare Roma. Non ero soddisfatto della quantità di minuti che avevo. Ovviamente c'era un certo interesse del Lens. Per come sono andate le cose, sono qui". Non mancheranno le partite da giocare, complice il calendario fitto di impegni: "C'è molto da giocare in questa stagione. Ci sono molte partite europee da giocare in questa stagione. Sto affrontando la situazione un giorno alla volta, cerco di fare del mio meglio. Voglio provare a vincere quante più partite possibile. Se lo faccio, creerò molti bei ricordi. Questa è la mia motivazione", ha precisato Ryan.