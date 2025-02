Greenwood e Rabiot trascinano il Marsiglia: De Zerbi batte Fonseca 3-2

MARSIGLIA - Gol, emozioni e spettacolo nella sfida tra Marsiglia e Lione, che chiude la 20esima giornata di Ligue 1. Gli uomini di De Zerbi sconfiggono quelli di Paulo Fonseca per 3-2 e mantengono la seconda posizione in classifica alle spalle del Paris Saint Germain, staccando il Monaco. Le emozioni arrivano tutte nella ripresa. Il Lione sblocca il risultato con Tolisso al 53': il Marsiglia prima pareggia con Greenwood, poi ribalta il risultato con Rabiot. Lacazette pareggia su rigore al 72', ma a quattro minuti dalla fine, arriva il gol decisivo di Henrique.

Vittoria esterna per il Nantes, il Nizza fermato

Il Nizza non va oltre il pareggio sul campo del Tolosa: la gara termina 1-1: ospiti in vantaggio con Laborde (che trasforma un calcio di rigore al 18') e padroni di casa che pareggiano a cinque minuti dalla fine con McKenzie. Stesso risultato tra Angers e Le Hauvre: succede tutto nel finale. Ayew porta in vantaggio il Le Hauvre, mentre gli uomini di Dujeux pareggiano in pieno recupero con Hanin. Vittoria esterna per il Nantes, che batte 2-1 il Reims (gol di Abline e Mohamed), mentre il Rennes sconfigge di misura lo Strasburgo, grazie ad una rete al 90' di Blas.

