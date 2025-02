Kvaratskhelia illumina il Psg: primo gol in Ligue 1 e Monaco ko

PARIGI - Kvaratskhelia trascina il Paris Saint Germain. L'ex attaccante del Napoli mette a segno la sua prima rete con la maglia dei parigini, nella sfida casalinga contro il Monaco, terminata 4-1 e valida per l'anticipo della 21esima giornata di Ligue 1. Gli uomini di Luis Enrique partono forte e trovano il vantaggio al 6' con Vitinha. Passano nove minuti e gli ospiti pareggiano: l'ex juventino Zakaria batte Donnarumma. Nella ripresa sale in cattedra Kvaratskhelia: il georgiano segna al 54' il suo primo gol in Ligue 1, riportando avanti i suoi. Tre minuti più tardi, Dembelé realizza la rete del 3-1, prima di chiudere la gara (nel recupero), con la sua doppietta personale. Con questo successo il Paris Saint Germain raggiunge quota 53 punti, a più 13 dal Marsiglia di De Zerbi, impegnato domenica sul campo dell'Angers.