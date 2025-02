Ligue 1, vince il Lione di Fonseca. Tre punti anche per il Nizza

Ligue 1, vittorie per Nizza, Angers e Strasburgo

Nizza corsaro e vittoria conquistata a sul campo del Le Havre: 3-1 il finale. Sprint iniziale del Nizza che al 16' trova il vantaggio con Laborde. Il Le Havre sbanda e, due minuti dopo, la sfortunata autorete di Youte Kinkoue vale il raddoppio per gli ospiti. I padroni di casa provano a riportarsi in partita e, al 28', Kechta accorcia le distanze per il 2-1 che manda le due squadre all'intervallo. La gara sembra chiusa ma nel recupero del secondo tempo, al 94', Diop chiude il match firmando il 3-1. Festeggia anche lo Strasburgo che a Lens si impone col risultato di 2-0. Accade tutto nel secondo tempo con Bawka che, all'81', sblocca il risultato. In pieno recupero, al 96', Emegha sigla il gol che sancisce il definitivo 2-0. Si chiude con l'Angers che vince 1-0 sul campo del Reims.Prima frazione di gara favorevole agli ospiti che in pieno recupero, al 47', sbloccano il risultato con la rete di El Melali per l'1-0 che chiude il match. Vince il Lille sul campo del Rennes nel posticipo serale. I gol tutti alla fine: all’80’ segna Bentaleb, dopo sei minuti la firma di Akpom.