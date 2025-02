Rabiot sempre più decisivo al Marsiglia: c’è un dato pazzesco

Adrien Rabiot è diventato un vero leader a Marsiglia. Dopo un primo periodo di ambientamento, il centrocampista ex Juve ha iniziato ad esprimersi al meglio, collezionando ottime prestazioni, impreziosite anche dai sei gol stagionali. L’ultimo, in ordine cronologico, è arrivato sabato contro il Saint-Etienne, con la firma sul 5-1 finale. Sicuramente il transalpino è stato agevolato dal modulo di De Zerbi, che per lui prevede una posizione più avanzata e vicina alla porta. Tra i migliori marcatori stagionali, Rabiot si gode quindi il secondo posto del Marsiglia, dietro solo al Psg.

Le parole dell’ex Juve sul momento della squadra di De Zerbi

«Questo è ciò che vogliamo fare - ha raccontato Rabiot a fine gara-. Questo è ciò che volevamo realizzare fin dall'inizio della stagione. Ci è voluto un pò di tempo, ma la situazione sta migliorando giorno dopo giorno. Abbiamo fatto tutto bene, ci stiamo divertendo in campo. Questo è ciò che chiede l'allenatore, ci riusciamo e sono contento».