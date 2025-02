Ligue 1, l'Auxerre stende il Marsiglia, sorpasso Lilla sul Monaco

Scoppiettante il sabato della 23ª giornata di Ligue 1 , che regala gol e sorprese. Partendo dalla fine, fragoroso tonfo del Marsiglia di De Zerbi , travolto dall'Auxerre , che si impone con un netto 3-0 e lascia i costieri a -10 dal Psg primo in classifica. Partita senza storia all'Abbe-Deschamps, con i padroni i casa che la sbloccano al 34' con Perrin e che dilagano nella seconda metà della ripresa, dopo che il Marsiglia era rimasto in 10 per l'espulsione di Cornelius, grazie alla doppietta di Jubal, che va a segno al 77' su rigore e al 91' per chiudere il discorso.

Il Lilla sorpassa il Monaco

Il Lilla si prende il terzo posto in classifica, scalzando un Monaco sceso in campo con ancora i fantasmi della traumatica eliminazione dalla Champions League, dopo il rocambolesco pari con il Benfica: una doppietta di Haraldsson, in gol al 22' e al 42', vale i tre punti per i padroni di csa sui ragazzi di Hutter, che a parte la rete di Minamino offrono poco.

Pari pirotecnico tra St. Etienne e Angers

In mezzo ai due match d'alta classifica, si è giocato per obiettivi molto più modesti, ma il match del Georroy.-Guichard si chiude con un pari spettacolare, che alla fine però accontenta solo i padroni di casa. Finisce 3-3 , con il St. Erienne che rimonta dallo 0-2 dopo la doppietta di Abdelli al 7' su rigore e al 17', Cardone accorcia le distanze per il St. Etienne, che trova il pari con Ekwah ed il sorpasso con Cardona, prim della rete di Dieng al 94' e ancora su rigore.

