Il Psg cala il tris contro il Lione: Kvaratskhelia brilla e firma un assist   

Non ha segnato, Kvaratskhelia. Ma l’ex Napoli ha giocato una partita di sostanza, tra dribbling, idee e accelerazioni, con la maglia del Psg. Non solo. Il georgiano ha anche servito un assist per il momentaneo 2-0 di Dembelé che ha virtualmente chiuso la pratica Lione. Alla fine il Psg ha trionfato con il punteggio di 3-2 in trasferta. In precedenza era andato a segno Hakimi, l’ex terzino dell’Inter, che poi si è ripetuto firmando la doppietta personale dopo il gol di Cherki e prima delle rete di Tolisso. La partita di Kvaratskhelia è durata 68 minuti: è stato sostituito da Luis Enrique sul parziale di 2-0. Con questo successo il Psg aumenta il gap dal Marsiglia, secondo della classe: adesso la squadra della capitale francese è prima con un margine di 13 punti sull’inseguitrice principale, sconfitta dall’Auxerre in questo turno di Ligue 1. Il Lione, invece, si lecca le ferite e resta al sesto posto, dietro al Monaco, comunque lontano dalla zona Champions.