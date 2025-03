Ligue 1, il Marsiglia rialza la testa e blinda il secondo posto

Nel posticipo della 24ª giornata di Ligue 1 , il Marsiglia piega 2-0 il Nantes e compie un passo decisivo non tanto per accorciare su un Psg ormai irraggiungibile, quanto per blindare il secondo posto alle spalle della capolista, ipotecando la qualificazione alla prossima Champions League, staccando il Nizza e soprattutto il Monaco. Al Velodrome match risolto nel cuore della ripresa, con l'uno-due di Gouiri al 73' e del solito Greenwood al 77'.

Marsiglia-Nantes 2-0: tabellino e statistiche

Colpo Strasburgo, poker per Rennes e Tolosa

Negli altri match domenicali, tre successi esterni, il più pesante dei quali è quello di misura dello Strasburgo, che passa sul campo dell'Auxerre e si mette in scia al Lione, che ha superato 2-1 il Brest, per un posto in Europa. Roboanti i poker calati dal Rennes, in casa del Montpellier, con l'ex Udinese Fofana ad aprire la goleada, e del Tolosa, che sbanca Angers.

Auxerre-Strasburgo 0-1: tabellino e statistiche

Montpellier-Rennes 0-4: tabellino e statistiche

Angers-Tolosa 0-4: tabellino e statistiche