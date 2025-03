Ligue 1, colpo del Lione a Nizza. Vincono Brest, Strasburgo e Auxerre

In Ligue 1 è andata in archivio la venticinquesima giornata di campionato. Vittorie importanti per Brest, Strasburgo e Auxerre, che hanno superato rispettivamente Angers, Nantes e Stade Reims. Prezioso il pareggio conquistato dal Le Havre nella ripresa contro il Saint-Etienne, che aveva "rischiato" di andare sul 2-0 nei primi quarantacinque minuti, salvo poi essere fermato dal Var.