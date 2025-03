Ligue 1, il Nizza impatta con l'Auxerre: assalto al secondo posto fallito 

NIZZA (Francia) - Il Nizza sbanda nel finale e fallisce l'aggancio al Marsiglia facendosi riprendere dall’ Auxerre. I padroni di casa trovano il vantaggio con Guessand, ma nel finale gli ospiti pareggiano con Aye : svanisce così l'approdo dei rossoneri al secondo posto in classifica. L’avvio dei padroni di casa è scintillante, Guessand ha subito l’occasione per sbloccare la partita, ma l’attaccante africano viene fermato in extremis dai difensori ospiti dopo una rapida ripartenza. L’Auxerre prova a limitare le giocate della formazione rossonera, cercando di tanto in tanto rapide ripartenze. Al 25’ gli ospiti minacciano la porta di Bulka con un tiro dal limite di Hamed Traorè che l’estremo difensore riesce a intercettare. Un minuto dopo il Nizza sfiora il vantaggio con Boudaoui che - solo davanti al portiere - calcia sopra la traversa. Il Nizza continua a premere, Santamaria minaccia ancora la porta avversaria con un diagonale che sfiora il palo. La sfida diventa un assedio, Laborde fallisce da pochi passi l’occasione per sbloccare la partita, ma al 38’ il Nizza trova il vantaggio con l’attaccante ivoriano Guessand che - sugli sviluppi di un corner - sfrutta l’assist di Labord battendo Bulka da poco passi. Prima dell’intervallo i padroni di casa torna a minacciare la porta dell’Auxerre con una conclusione di Boudaoui che lambisce il palo.

Nizza ripreso in extremis

Nella ripresa lo spartito della partita non cambia, con i padroni di casa protesi in avanti alla ricerca del raddoppio. Al 54’ Boudaoui ha l’opportunità per raddoppiare, ma grazia il portiere dopo un tiro al volo che termina sopra la traversa. Due minuti dopo Bard lo imita fallendo il bersaglio dopo un ottimo assist di Guessand. Dall’altra parte Traoré minaccia l’estremo difensore rossonero che interviene in extremis evitando il pareggio ospite. Il Nizza continua a premere, i padroni di casa al 66’ hanno una doppia occasione, ma Leon intercetta prima la conclusione di Diop, e successivamente il tiro di Boudaoui. Il Nizza continua ad attaccare con Ali Cho che va vicino al raddoppio trovando uno strepitoso intervento di Leon. Nel finale i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione di Bard, gli ospiti sfruttano la superiorità numerica e nel finale pareggiano con Aye. Sfuma in extremis il successo dei rossoneri che falliscono così l'aggancio al secondo posto occupato ancora in via esclusiva dal Marsiglia. Per l'Auxerre un punto che non cambia sostanzialmente la classifica: i biancazzurri restano all'undicesimo posto, senza ambizioni, né rischi concreti.

