Kvaratskhelia fa impazzire i tifosi del Psg: la giocata contro il Marsiglia è virale sui social

PARIGI (FRANCIA) - C'è molto Kvaratskhelia nel momento d'oro del Paris Saint-Germain, che dopo un avvio di stagione non esaltante ha deciso di puntare sul georgiano nel mercato di gennaio e ha poi iniziato a volare in Champions League, dove ha conquistato il pass per i quarti eliminando il Liverpool ai rigori grazie alle parate di Donnarumma (protagonista poi di un simpatico siparietto social proprio con l'ex Napoli), ma anche in campionato dove ha appena vinto lo scontro diretto con il Marsiglia portandosi a +19 sulla squadra di Roberto De Zerbi, seconda in classifica dietro a quella di Luis Enrique.