Ligue 1, Strasburgo il colpo è doppio: vittoria e sorpasso sul Lione di Fonseca

Festa doppia per lo Strasburgo dopo l'anticipo della 27ª giornata di Ligue 1. Gli alsaziani superano 4-2 il Lione e lo sorpassano in classifica, salendo al quinto posto e portandosi a -1 da una qualificazione in Champions League che avrebbe del clamoroso. Passo indietro per la squadra dello squalificato Paulo Fonseca, reduce da cinque successi consecutivi, ma forse già con la testa proiettata alla doppia sfida dei quarti di finale di Europa League con il Manchester United.