Coppa di Francia, Psg in finale ma che fatica! Poker in rimonta al Dunkerque

Dembélé (doppietta), Marquinhos e Doué portano Luis Enrique in finale

A dare il via alla riscossa del Psg è stato il solito Dembélé al 45'. In avvio di ripresa, al 48', Marquinhos ha pareggiato. A completare la rimonta ci ha pensato Doué al 62'. Sudate le proverbiali sette camicie per ribaltare il risultato, non è restato che amministrare il vantaggio. Al 92' gol annullato dal Var a Vitinha per fuorigioco. Raddoppio di Dembélé al 92'. Più che sufficiente per garantirsi la possibilità di affrontare in finale la vincente di Cannes-Reims in programma domani, mercoledì 2 aprile, con calcio d'inizio alle 21.