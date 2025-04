Retroscena De Zerbi, cosa è successo nello spogliatoio del Marsiglia: "Sono disgustato"

De Zerbi disgustato: "Non vi alleno!"

Lo scontro - stando al quotidiano sportivo francese - risale a lunedì scorso, il giorno dopo la sconfitta più dolorosa, contro il malmesso Reims. Al ritorno dalla trasferta, tutti bloccati alla Commanderie, il centro di allenamento marsigliese, per ordine del tecnico, furioso con i giocatori. Il giorno dopo, il tecnico, dicendosi disgustato dall'atteggiamento dei suoi giocatori, è entrato negli spogliatoi proclamando "oggi non vi allenerò". In risposta, la squadra ha rifiutato di scendere in campo per l'allenamento.