Ligue 1, Greenwood e Rabiot rilanciano il Marsiglia: De Zerbi torna al secondo posto

Il day after l'aritmetico trionfo del Psg , vede una domenica di Ligue 1 ricca di tensioni e colpi di scena per una cruciale 28ª giornata di campionato. Apertissima la corsa al terzo posto, l'ultimo disponibile valido per la Champions League, che vede in lotta il Marsiglia , il Monaco e lo Strasburgo . La squadra di De Zerbi , dopo una settimana turbolenta , fatica nel primo tempo con il Tolosa , che si chiude in parità, con Magrì che risponde all' autogol di Suazo . Nella ripresa, però, la musica cambia e il Marsiglia colpisce prima con Greenwood , su assist di Bennacer, e poi con Rabiot , conquistando tre punti preziosi, nonostante la rete di Serro tenga il risultato aperto fino alla fine.

Marsiglia-Tolosa 3-2: cronaca, tabellino e statistiche

Strasburgo, scatto da Champions

Lo Strasburgo non molla la scia di Marsiglia e Monaco e continua a credere nel sogno Champions, mettendo nel mirino il terzo posto. Fondamentale per le ambizioni della squadra di Rosenior, allora, il successo corsaro in casa del disperato Reims. Decide la rete del difensore Doukouré in apertura di gara.

Reims-Strasburgo 0-1: cronaca, tabellino e statistiche

Le Havre colpo di coda

Ad approfittare della caduta del Reims è il Le Havre, che passa in casa del fanalino di coda Montpellier e lascia ai rivali il terzultimo posto in classifica. Le reti nel primo tempo di Ketcha e Tourè portano i normanni in zona salvezza. Resta invece penultimo il St. Etienne, sconfitto di misura dal Lens, che rilancia le proprie ambizioni europee grazie al gol partita di Koyalipou. Nell'altro match domenicale, ancora un successo esterno, quello dell'Auxerre, che sbanca Rennes con un gol praticamente allo scadere di Jubal Junior.

Montpellier-Le Havre 0-1: cronaca, tabellino e statistiche

Lens-St.Etienne 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Rennes-Auxerre 0-1: cronaca, tabellino e statistiche