Ligue 1, crollo De Zerbi: Marsiglia travolto dal Monaco

Il Monaco si aggiudica il derby della Costa Azzurra contro il Marsiglia nel sabato della ventinovesima giornata di Ligue 1 : la squadra di Roberto De Zerbi cade 3-0 sotto i colpi di Minamino (34'), Embolo (58') e Zakaria (82'), facendosi così superare in classifica dai rivali.

Ligue 1, Monaco vittorioso nel derby contro il Marsiglia

Il Marsiglia si trovava al secondo posto con 52 punti, ma il Monaco con la vittoria nel derby ha superato Rabiot e compagni, posizionandosi dietro al Paris Saint-Germain e facendo scivolare l'OM in terza posizione. Ma le partite non finiscono qui: alle 19 è in programma Tolosa-Lilla, mentre alle 21:05 Strasburgo-Nizza.