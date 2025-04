Lione show: poker al Rennes, Fonseca è quarto

LIONE - Il Lione torna finalmente a vincere. Dopo il ko contro il Saint-Etienne e l'eliminazione dall'Europa League contro il Manchester United, la squadra di Fonseca ritrova i tre punti nella 31ª giornata di Ligue 1 battendo per 4-1 il Rennes. Fofana, Tolisso, Lacazzette e Mikautadze firmano il poker che porta il Lione al quarto posto, in piena corsa per un posto in Champions League.